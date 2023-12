Un village évacué après des éboulements

Des arbres sont couchés par la force de l'éboulement. Tôt, ce mardi matin, les services techniques constatent de nouvelles chutes de pierres. Des blocs de plusieurs dizaines de tonnes dévalent la montagne à quelques mètres d'un hameau. Une vingtaine d'habitants ont été évacués en urgence. "Avec les intempéries qu'on a eues cet automne, je pense qu'il y a quelques situations qui deviennent un peu périlleuses. Et puis on a plusieurs ruisseaux aujourd'hui qui sont à deux doigts de déborder", dit Gaëtan Mancuso, maire de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie). Les habitations seraient encore menacées par 300 mètres cubes de roches. Un phénomène lié aux intempéries des derniers jours. La neige fond en altitude et gonfle les torrents fragilisant la montagne. Les habitants de la vallée redoutent les conséquences des intempéries. Le hameau est toujours interdit d'accès cet après-midi. Les spécialistes de l'Office national des forêts doivent évaluer le risque de nouveaux éboulements. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand, R. Ribeiro