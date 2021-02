Un village normand en guerre contre les antennes relais

Saint-Senier-de-Beuvron (Manche), un petit village normand de 350 habitants, dit "Non" à l'homme le plus riche du monde. C'est là qu'Elon Musk, à la tête de Tesla et SpaceX, a choisi d'installer ses antennes relais. Un processus qui entre dans le cadre de la réalisation de son projet futuriste : mettre fin aux zones blanches dans le monde. Si le milliardaire a choisi ce village, ce n'est pas pour rien. La fibre optique y est déjà installée et sa localisation permettrait de transmettre un Internet haut débit par satellite sur le quart Nord-Ouest du pays. Mais c'était sans compter sur les habitants. Selon eux, ils n'ont pas choisi la campagne pour s'installer dans une station de télécommunication. "Il n'y a pas mal d'exploitations localement et on sait très bien que les ondes peuvent avoir des effets très négatifs sur la production", nous confirme aussi une éleveuse. Le géant américain est passé par une entreprise française pour acheter les terrains aux agriculteurs. Le maire de la commune s'agace de ne pas avoir été consulté et dénonce le manque d'informations. Dans tous les cas, le village ne baissera pas les armes et semble prêt à résister au milliardaire américain.