Un village se fissure et se déplace dans les Hautes-Pyrénées

Le village de Viella a bougé de deux mètres en quarante ans. Les maisons se fissurent et les dégâts s'aggravent. Depuis trois ans, les habitants ne savent plus quoi faire. C'est un village menacé. À Viella (Gers) au cœur des Pyrénées, les fissures sont de plus en plus nombreuses et gagnent tous les bâtiments. Les habitations, l'église, et même les murs de cimetières sont touchés. En deux ans, la situation a empiré. Quelques mois auparavant, un pan de la montagne s'était effondré provoquant un glissement de terrain. Le sol continue de bouger. Des arrêtés de péril ont été pris, mais les maisons ont toujours là. Après deux ans d'études, les experts viennent de rendre leur rapport. Ils envisagent de drainer l'eau sous les sols pour ralentir le glissement de terrain. Le temps d'attendre les financements, les travaux risquent de rester longtemps en suspens. Les habitants comptent sur une intervention rapide et efficace, mais sans trop d'espoir.