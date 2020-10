Un village, une école : l'école de Vis-en-Artois

Ça fait presque 100 ans que les enseignants sonnent la fin de la récréation à l'école de Vis-en-Artois. L'établissement a été modernisé au fil du temps. Le tableau noir y est remplacé par un tableau numérique, et les ordinateurs ont investi les classes. L'école possède également un souterrain intact qui abritait les élèves durant la Première Guerre mondiale. Une construction qui a sauvé la vie des écoliers grâce à des enseignants transformés en héros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.