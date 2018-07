Un violent orage de grêle engendre des dégâts très importants en Charente

D'énormes grêlons sont tombés en masse en Charente le mercredi 4 juillet après-midi. Ils ressemblaient à des grosses balles de tennis. Ces blocs de glace ont engendré des dommages impressionnants à Saint-Sornin. En tout, plus de 800 maisons ont été gravement impactées dans le département et plusieurs voitures ont été brisées. Certains habitants ont même dû être relogés. Christophe Devaux, correspondant TF1, nous en dit plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.