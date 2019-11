Un viticulteur sanctionné par la MSA après des vendanges solidaires

En juin 2018, un incendie a ravagé une grande partie de l'exploitation viticole de Claude Sontag, à Contz-les-Bains en Moselle. Des bénévoles du village l'ont ainsi aidé pour les vendanges. Durant cette période, les contrôleurs de la MSA, la sécurité sociale agricole, ont débarqué. Un an plus tard, le viticulteur reçoit un rappel de cotisation de 6 700 euros pour travail illégal. Seule consolation pour Claude Sontag, le vin vendangé par les bénévoles en 2018 a reçu deux médailles européennes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.