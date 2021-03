Un vol avec la Patrouille de France pour le vainqueur du Vendée Globe

C'était le 8 novembre dernier. Yannick Bestaven démarrait son Vendée Globe, survolé par la Patrouille de France. Quatre mois plus tard, le grand champion est leur invité. Embarqués par une musique, ils quittent déjà terre lors d'une répétition du vol et de leur mouvement d'avion. "On a quelque chose en commun, c'est qu'on vit des choses un peu extrêmes", estime le capitaine Cyril Touzet, pilote de la Patrouille de France. "Très honnêtement, je pense que ça ne va pas lui poser problème", ajoute-t-il. Yannick est aux premières loges, à seulement quelques mètres des autres avions. "C'est magnifique ! Quel spectacle !", s'exclame-t-il. C'est un ballet aux figures renversantes. Les 35 minutes d'acrobatie n'auront pas eu raison du sourire de l'aventurier. "C'est un sacré tour de manège. Je n'ai pas eu de mal de mer", confie-t-il avec humour. À son tour maintenant de tester la résistance de ces pilotes d'exception de la Patrouille de France sur l'eau. Le rendez-vous est pris pour un match retour sur son bateau.