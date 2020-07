A la découverte du Couserans : la cascade d'Ars

Comme tombée du ciel, la cascade d'Ars semble jaillir de la brume. Pour l'atteindre, il faut marcher deux heures. Et à en croire les randonneurs qui en reviennent, le spectacle vaut vraiment le détour. Notre balade commence dans la forêt, au-dessus d'Aulus-les-Bains. Tout le long du chemin, nous apercevons des anciennes mines creusées dans la montagne. Mais il était temps de revenir sur nos pas avant l'arrivée des orages. Dans le brouillard, la montagne ne dévoile pas toujours tous ses secrets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.