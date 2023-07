Un voyage dans le temps

C'est un voyage dans le temps qui démarre dès la gare de Sabres (Landes). Les passagers découvrent les vieux wagons, classés monuments historiques. "Je trouve ça super sympathique, (...) ça me fait plaisir d'emmener mes petits-enfants" ; "C'est trop bien, ça nous rappelle les films de cow-boys, le western", affirment des voyageurs. Quelques kilomètres plus tard, la visite peut commencer. Première rencontre avec Chouan et Martine, des bovins, en pleine promenade. De maison en maison, les vacanciers découvrent les métiers d'autrefois. La dentellière donne même quelques cours particuliers. Du filage de la laine au métier de tisserand, une plongée dans la vie du XIXe siècle. Les enfants se pressent pour découvrir le métier de Nicolas Hinker, berger, et surtout ses belles brebis. C'est perché sur des échasses que l'on surveillait le troupeau autrefois. Le clou du spectacle, c'est l'entrée en scène des deux chiens de berger. La mission, rassembler le troupeau. Un travail de précision, de quoi susciter peut-être certaines vocations. TF1 | Reportage A. Vieira, R. Dybiec