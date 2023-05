Un voyage dans les années 70

Quand il entend siffler le train, ce passionné compte bien ne rien manquer du moment. Alors, avant d'embarquer sur le quai, il multiplie déjà les photos et les souvenirs. Dans ce wagon de 1929, les onze compartiments sont la première étape d'un voyage à travers le temps. Bien avant les paysages, ce sont les souvenirs qui défilent. L'heure est ensuite à la contemplation, dans les couloirs ou dans les cabines. Ici, elles sont des années 70, avec banquette, cendrier, et confort d'antan. Aux manettes ce jour-là, c'est Laurent Vialle, conducteur bénévole de l'association "Train à vapeur d'Auvergne". La vitesse de la locomotive de 83 tonnes varie entre 60 et 120 km/h. Et ici, l'ambiance est un peu moins détendue. "Ça se conduit avec les mains, le regard et les fesses. Il faut tout ressentir et écouter comment ça se comporte". Trois heures de trajet pour 145 kilomètres, alors les voyageurs prennent aussi le temps de papoter. Dans ce train, ce sont au total, une dizaine de bénévoles qui se chargent de valoriser ce passé. A l'arrivée au Puy-en-Velay (Haute-Loire), la découverte de la ville se fera également en train, évidement ! TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive