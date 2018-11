Un voyage dans les tranchées de la Main de Massiges dans la Marne

De la mer du Nord jusqu'à la Suisse, il y avait 800 kilomètres de tranchées. Souvent étroites, ces dernières ont été utilisées par des soldats pour défendre leur pays. Pour avoir plus d'idées sur les conditions de vie de ceux-ci, regardez les images de drone des Tranchées de la Main de Massiges dans le département de la Marne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.