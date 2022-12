Un vrai froid de canard !

L'image est plutôt jolie et le son de la glace qui craque sous les pas est appréciable. Mais ce mardi matin, pour faire son petit marché avec moins deux degrés, il faut avoir la tête bien rentrée dans les épaules. "J'ai dis, allez, on va prendre la doudoune et on va aller les voir" ; "On protège les légumes, on est obligé sinon tout s'abîme", lancent des habitantes. Et en prenant de l'altitude, même si le soleil était d'un précieux réconfort, pour travailler dehors, paradoxalement, il ne fallait pas vraiment rester les mains dans les poches. Alors, avec des gelées aussi fortes, Robert redouble d'efforts pour bichonner ses animaux, notamment ses chevaux. Mais si les températures négatives peuvent faire froid dans le dos, vous pouvez compter sur Annie pour relativiser avec 1 100 mètres d'altitude et moins dix degrés au réveil. "En 1982, 1983, à peu près, on a eu des moins 30 degrés. Donc moins dix, c'est rien", raconte-t-elle. Ce mardi après-midi, les températures ne dépasseront pas les cinq degrés. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes