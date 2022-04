Un week-end de courses sur le mythique circuit de Nogaro

Les amateurs de sport automobile retrouvent leur musique favorite. "C'est un bruit de moteur. Ça me fait penser à plein de choses. J'adore la voiture", lance une dame. Pendant trois jours, Nogaro, petit village du Gers, devient la capitale du sport mécanique. Et il y en a pour tous les goûts, de la petite française à la grosse allemande. Pour Nicolas Prost, qui a fait ses premières armes sur ce circuit, c'est le charme de ces coupes de Pâques. Dans les paddocks, séances photos avec les champions, entre deux départs. Pendant deux ans, Covid oblige, les courses de Pâques ont été perturbées. Aujourd'hui, le public retrouve le circuit avec les conditions normales, avec le sourire. "On a vécu le huis clos et les jauges. Et les gens ont été extrêmement frustrés de tout ça", rappelle Caroline Diviès, directrice générale du circuit Paul Armagnac. Les commissaires de courses, eux aussi, retrouvent leur circuit. À Nogaro, ils sont tous bénévoles. Les coupes de Pâques se terminent en beauté ce lundi après-midi avec une nouvelle course de GT4. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle