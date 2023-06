Un week-end de Ferias au son des bandas

C'est la Fashion Week, un défilé de mode permanent façon gersoise dans les rues de Vic. Côté musique, les tambours et les trompettes sont de rigueur. Quelques notes, et la couleur est affichée. Ce week-end, les festayres ont pris possession de Vic-Fezensac, et voilà le village de 3 500 habitants qui décuple sa population. Ce sont 35 000 fêtards. Un océan de marinière, la tenue officielle et parfois, une certaine idée du raffinement. Eux maîtrisent parfaitement la langue de Cervantes. Les toreros sortent des arènes et ils sont attendus de pied ferme. "C'est toujours un peu excitant et c'est beau de les voir en vrai", confie une fêtarde. Cette fanfare vient de Belgique. "Pour l'ambiance, c'est formidable, venez à Vic", explique un Belge. Nos cousins belges nous emmènent dans une fête privée. Ici, comme à Dunkerque, on fait chapelle. À l'extérieur, le défilé continue. C'est la grande parade burlesque. La fête s'achèvera tard ce lundi soir. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet