Un week-end de pont prolongé à La Couronne

Le long week-end de l'Ascension 2019 a été l'occasion pour les familles de passer des vacances à la plage ou au camping. Alors que certains ont dû reprendre le chemin du retour, d'autres ont décidé de prolonger leur week-end de pont pour profiter davantage du soleil. Une bonne excuse également pour éviter les bouchons au retour. A La Couronne, sur la Côte Bleue, les propriétaires de camping s'adaptent et proposent des séjours sur-mesure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.