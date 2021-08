Un week-end du 15 août sous le signe des retrouvailles en famille

Une grand-mère retrouve enfin sa famille après plusieurs mois d'éloignement. "Mes trois filles, mes cinq petits-enfants, un de mes gendres... on a presque tout l'effectif. Pourvu que ça dure", se réjouit-elle. La mère et ses filles vont passer quinze jours ensemble en Bretagne sur la terre familiale. Sophie est revenue d'Angleterre, Emma de Guadeloupe et Rachel vient d'arriver de Bordeaux. "On s'est retrouvé hier soir pour la première fois depuis longtemps et on a rencontré nos neveux respectifs pour la première fois", lance l'une d'entre elles. Cela fait deux ans qu'elles ne s'étaient pas revues. Rose, elle, redécouvre sa petite cousine Victoria. "Elle avait quelques mois la dernière fois que je l'ai vue. Et là, elle a trois ans", explique l'enfant. C'est aussi des séances de retrouvailles à quelques kilomètres de là. Depuis deux ans, une famille se donne rendez-vous au camping chaque été. Ils prennent deux emplacements côte à côte. "C'est des moments de vie qu'on se rappelle plus tard", lance une membre de cette famille.