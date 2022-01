Un week-end ensoleillé à Martigues

C'est un soleil d'hiver qu'on voit sur la petite Venise provençale. Et ce n'est pas le mistral qui refroidira l'ambiance. "Il est très beau l'air du temps en ce moment", "le soleil réchauffe, il fait beau et le paysage est agréable, une belle parenthèse", témoignent les passantes. Cette parenthèse, elle devrait se prolonger tout le week-end. Alors le programme est tout trouvé pour les Martéguaux : "jouer aux boules avec un bon apéro après", "se promener au bord de la mer, prendre des vitamines". En attendant de se baigner, admirez au fil des canaux les reflets des rayons sur l'eau. Prendre le temps, sauf pour les restaurateurs qui entendent bien mettre à profit la météo des prochains jours. Dans ce lieu, appelé "le miroir aux oiseaux", le travail semble moins pénible au soleil. A quai, les barques attendent patiemment le retour du printemps. Et de temps à autre, ils reçoivent une visite de leur proprio. L'endroit idéal pour profiter à fond du week-end, car dès lundi, le retour de la grisaille est annoncé. Fin de la parenthèse ensoleillée. TF1 | Reportage B Guenais, P. Fontalba