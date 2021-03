Un week-end ensoleillé pour le bonheur des habitants de l'Hérault

Dans l'Hérault, le soleil est de retour et les sourires aussi. Même sous les masques, on peut les deviner. "Le soleil, c'est la vie", s'en réjouit une habitante. Un peu de patience tout de même, les légumes d'hiver sont encore là. Néanmoins, on a déjà des radis et des cébettes, des couleurs et des paniers bien remplis. "Dès qu'il fait beau, les gens ont envie de tout", raconte un commerçant de fruits et légumes. Du beau temps, et ça y est, le programme du week-end s'emballe. Beaucoup envisagent de faire du barbecue entre amis. Alors, dans cette jardinerie, on est sur le qui-vive. Les pinces, les broches, le charbon... tout est prêt. Un des habitants n'a pas pu attendre le week-end. Ici, pas de charbon mais des sarments de vigne pour parfumer le goût des aliments. Ce samedi, il devrait faire 18 degrés dans l'Hérault.