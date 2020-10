Un week-end sous le soleil sur les marchés du Pays basque

Ce vendredi matin, c'est un peu la foule des grands jours sur le marché de Saint-Jean-de-Luz. Le retour du beau temps au Pays basque donne des envies de cuisine aux habitants. Depuis les légumes pour la soupe jusqu'aux salades, les Basques s'en donnent à coeur joie. Certains affirment que c'est le plus beau pays du monde avec la diversité de la météo et des produits locaux entre mer et montagne. En effet, les étals de cèpes sont bien fournis ce jour, alors beaucoup s'offrent un petit plaisir automnal. A deux pas du port de Ciboure, sur la place Louis XIV, les terrasses se remplissent doucement au fil des heures. Si les touristes sont de retour pour les vacances de la Toussaint, certains d'entre eux ont pris un peu d'avance et font le plein de l'incontournable gâteau basque avant de repartir. De plus, la météo pour les jours qui viennent s'annonce très belle. Jusqu'à 22° C ce week-end, un temps idéal pour se balader sur la route de la Corniche.