Un zoo dans son jardin !

Certaines collections ne tiennent pas dans un placard. Ici, elle a envahi tout un terrain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est bruyante. La preuve avec ces deux tourtereaux, des signes noirs d'Australie, en plein milieu du jardin. Élie n'a que 17 ans, mais il accumule les animaux depuis ses dix ans, en particulier les oiseaux. Car pendant que les jeunes de son âge chassent les œufs, lui, les fait éclore sur son terrain. "C'est une espèce qui n'est pas évidente à faire reproduire", nous confie-t-il. C'est plus évident chez ces canards coureurs indiens, la race préférée du collectionneur. Un nom qu'ils tiennent de leur posture verticale, ils semblent courir en permanence. De l'espace, de l'argent et du temps, pour une passion pareille, il en faut. Être collectionneur d'oiseaux, c'est finalement devenir éleveur, un loisir peu commun chez les adolescents. Son compagnon le plus fidèle, il l'a rencontré grâce à sa passion. Un perroquet qu'il a récupéré il y a quatre mois à peine... et depuis, c'est l'amour fou. Et puisque cette passion n'a pas de limites, Élie espère enrichir encore sa collection pour la présenter un jour au Salon de l'agriculture. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet, J.V. Fournis