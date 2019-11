Une "acqua alta" historique inonde Venise

Une marée haute atteignant près de deux mètres a envahi Venise le 12 novembre 2019. C'est la pire "aqua alta" qu'elle ait connue depuis plus de 50 ans. L'eau s'incruste dans les maisons et les magasins. Qualifié de désastre par le maire de la ville, ce phénomène semble continuer dans la matinée du 13 novembre. Cela a provoqué un choc chez les habitants et le départ des touristes. Ces dernières 24 heures, deux personnes seraient mortes. Les autorités appellent à la prudence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.