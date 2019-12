Une adaptation du grand spectacle "Le Lac des Cygnes" pour les enfants

Pour la première fois depuis sa création, le fameux ballet "Le Lac des Cygnes" se représente devant un public un peu plus jeune que d'habitude. Il a été adapté pour que les enfants puissent l'apprécier. L'exigence des prestations reste la même. Mais, les représentations se font en journée et l'histoire a été simplifiée pour tenir en deux parties de 40 minutes chacune. Comme toute la famille y trouve son compte, ce ballet riche en émotions est un défi réussi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.