"Une affaire française", une série consacrée à l’affaire Grégory sur TF1

En 1984, un fait divers sidère les Français. Aujourd’hui, une série retrace pas à pas l’affaire Grégory, une affaire hors norme. "Comment peut-on assassiner un enfant, qui est l’image de l’innocence, par haine de son père ? C’est pour ça que l’histoire fascine toujours. Elle n’est pas résolue (…) mais celle-là, c’est vraiment le mobile", résume l’acteur Guillaume de Tonquédec. La fiction décrypte les ratés d’une enquête et les erreurs d’un juge dépassé. Selon l’acteur Laurent Stocker, lorsque Jean-Michel Lambert a pris l’affaire et qu’il a dit que "c’était l’affaire de sa vie", il ne pensait pas que c’était finalement l’affaire de sa mort. En outre, cette série pointe également les dérapages de la presse. Les auteurs se sont beaucoup documentés, mais n’ont pas consulté la famille avant de se lancer dans le projet. Pour les acteurs, l’enjeu était d’être justes. Dans tous les cas, six épisodes tentent de reconstituer la tourmente qui a emporté la famille, ainsi que tous les protagonistes de cette affaire.