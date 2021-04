Une affichette percutante pour les commerces en souffrance dans les Landes

"C'est con, il était bien ce commerce", voilà le message affiché sur les vitrines des commerçants de Gabarret pour inciter les habitants à faire vivre leurs magasins. Dans ce village landais, près de dix commerces ont mis la clé sous la porte en dix ans et cela continue. Par exemple, une boucherie va devoir fermer faute de repreneur. Une restauratrice de meubles, quant à elle, n'a pas trouvé son public. Celui qui est à l'origine de cette campagne, c'est Cédric Costes, gérant de l'atelier boutique "Les créateurs éphémères". Il s'est inspiré de commerçants de la Somme pour faire passer son message. "Ça fait depuis début mars que c'est très calme et qu'il n'y a plus personne. On se dit mais c'est pas possible, il va falloir faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est facile de commander sur internet, mais ça serait bien de changer ses habitudes et revenir à du social", explique-t-il. Dans la boulangerie de Gabarret, les clients approuvent l'idée de Cédric. L'épicerie du village aussi se mobilise. Des produits locaux, quelques mots échangés à la caisse, c'est ce que veut défendre la commerçante. Le message a déjà fait son apparition à Dax. Les commerçants espèrent voir ces affiches se multiplier dans le département.