Une aide de 230 millions d'euros votée pour les foyers se chauffant au fioul

L'aide de 230 millions d'euros est un amendement proposé par les oppositions alors que l'exécution tablait sur un soutien de 58 millions d'euros. Parmi les députés, les avis sont partagés. Selon Violette Spillebout, députée renaissance du Nord, "c'est des familles qui ont besoin de se chauffer au fioul". "Elles ont besoin d'une aide financière. C'est vrai que le fioul a augmenté, c'est vrai qu'on va avoir un hiver difficile, donc on comprend ces difficultés. Après, on ne peut pas ouvrir les vannes partout dans les lignes budgétaires de l’État", rajoute-t-elle. Pour sa part, Laure Lavalette, députée Rassemblement national du Var, a dit : "Quand vous êtes en mode survie et que les retraités ont eu huit euros par jour, allez leur dire : ma bonne dame, ça serait bien de changer votre système de chauffage... C'est beaucoup pus compliqué que ça. Là, il y a urgence parce que pendant cinq ans, il y a eu défaillance. Les Français sont exsangues. Il fallait les aider rapidement".