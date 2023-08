Une aire de repos pas comme les autres

Elle a tout d’une aire d’autoroute. Au bord des grands axes, il y a l’arrêt technique et la pause pipi. Mais ses prix vont vous dérouter. Elle est gérée par des producteurs locaux et les habitants d’un village voisin. Et les prix n’ont rien à voir avec les aires d’autoroute. Conçue pour permettre aux arboriculteurs du village de vendre leurs fruits. Sur cet axe très fréquenté, ils sont dix producteurs à se relayer tout l’été derrière leur étal pour servir les vacanciers. Les touristes adorent. Pour se restaurer, il y a la guinguette tenue par les habitants qui, pour acheter leurs produits, n’ont que quelques mètres à faire. Qu’ils soient chauffeurs routiers, vacanciers ou fidèles compagnons, ils aiment l’ambiance unique. "La ruralité plutôt que l’autoroute. Des produits industriels. Là, on sait que c’est du vrai café", affirme un client satisfait. Même les locaux s’y donnent rendez-vous. Au comptoir ou pour une partie de pétanque, leur fierté est de partager avec vous un petit avant-goût des vacances avant de reprendre la route. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize