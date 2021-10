Une "allocation chauffage" versée aux seniors de Saran dans le Loiret

Tous les soirs, Josiane Cottet, 75 ans, a la même habitude : baisser le chauffage. Dans sa chambre, elle dort avec deux couvertures. "Sous les couvertures, on n'a pas froid. Puis ça fait des économies. Je n'ai que 830 euros par mois maintenant", confie-t-elle. Avec cette petite retraite, Josiane fait très attention. Mais malgré tout, les factures s'envolent. Au total, la retraitée paie plus de 700 euros pour se chauffer chaque année. Mais elle bénéficie d'une aide mise en place dans sa ville : une allocation chauffage de 375 euros. Comme Josiane, sur les 16 000 habitants de la commune de Saran, près d'une centaine bénéficient chaque année de ce coup de pouce financier. Une initiative saluée par les habitants. La mairie a mis en place ce dispositif il y a plus de 20 ans. Et malgré son coût, qui représente 20% du budget social de la ville, elle n'a pas hésité à le renouveler cette année. Dans l'Hexagone, seule une poignée de communes propose ce type d'allocation.