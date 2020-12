Une ambiance de fête à Quevauvillers, le village de Jean-Pierre Pernaut

Le village de Quevauvillers est cher à Jean-Pierre Pernaut. C'est là-bas qu'il a grandi. Avec son départ du JT de 13H de TF1, ses amis de l'époque ont voulu lui dire "merci et bravo". Avec Sébastien Hembert d'ailleurs, ces derniers se sont réunis dans la salle des fêtes pour l'occasion. Dans la salle, c'est "ambiance coupe du monde de foot". Un écran géant y a été disposé afin de suivre le JT en direct. Un peu plus loin, il y a des panneaux qui ont été fabriqués par les habitants affichant de nombreuses photos souvenirs. Bref, il y a sur place une ambiance et un esprit de fête incroyables, et les gens sont là. Avec la situation sanitaire actuelle, ce n'est pas tout le monde qui a pu venir le remercier. Mais ses copains et ses copines sont bel et bien là. Paul, lui, avait fait du karting avec Jean-Pierre Pernaut quand il était jeune. En gros, ils sont tous présents, ils veulent lui dire "merci" et lui faire plein de bisous.