Une ambiance féerique au marché de Noël de Meyssac

On dit de lui qu'il est l'un des plus beaux marchés de Noël du Limousin. Chaque année, le petit village de Meyssac, en Corrèze, attire des milliers de visiteurs le temps d'un week-end. C'est notamment le cas cette année 2019 malgré la météo peu clémente. La féerie de Noël, ce sont également les jeux en bois mécaniques, les lumières et les bougies qui s'allument à la tombée de la nuit. Dans l'église, l'exposition de crèches du monde entier n'en finit pas d'émerveiller.