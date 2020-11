Une ambiance survoltée au cabaret pour le dernier spectacle avant le confinement

À Soultzmatt, Le Paradis des Sources a organisé un dernier cabaret avant le confinement. Pour ce faire, les acrobates péruviens ont ouvert le spectacle. Le public a également profité des chorégraphies ainsi que de la star de la soirée, Yannick Bons. Le chanteur a interprété Claude François, projeté en plein Alsace. Il a su plonger le public dans les années 70 dans la joie et une ambiance survoltée. À minuit, Le Paradis des Sources doit refermer ses portes seulement deux mois après le début de la saison. Un nouveau coup dur pour le directeur en plein moment stratégique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.