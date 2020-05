Une amende de 300 euros pour l'abandon de masque sanitaire au sol

Le déconfinement a fait naître une nouvelle forme d'incivilité. De plus en plus de masques et de gants en plastique sont jetés partout après utilisation. Face à cette situation, un député des Antibes (Alpes-Maritimes) a proposé de créer une amende de 300 euros contre ceux qui jettent leur masque par terre. Une initiative saluée par le maire d'Arras (Pas-de-Calais) et ses administrés. Plus que de sanctionner, l'idée est de sensibiliser la population au danger encouru par ceux qui ramassent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.