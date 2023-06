Une amende de 342 euros pour s’être trompée de train : comment prouver sa bonne foi ? Le 13H à vos côtés

Myriam s'est trompée de train. Le contrôleur veut lui faire payer un supplément de 130 euros en plus de son billet initial, qui était de 82 euros. Ne pouvant pas payer par carte bleue, il lui a mis une amende de 260 euros. Quand on se trompe de train, mais qu'on a quand même acheté un billet, on est toujours considéré comme un fraudeur. Dans le règlement SNCF, tout voyageur qui possède un billet qui n'est pas valable pour le trajet, le jour, la classe, les conditions de parcours ou le type de train emprunté, est considéré en situation irrégulière. Dans le cas d'une erreur de train, c'est compliqué à prouver. On doit aller voir spontanément le contrôleur et payer une amende moins élevée. Le problème, c'est que quand on s'est trompé, on n'a pas forcément conscience de son erreur. Myriam peut essayer de contester son amende devant le service client de la SNCF et de plaider sa cause. Elle peut demander au moins le remboursement de son premier billet. Elle peut aussi se tourner vers le médiateur SNCF à l'adresse : mediation.sncf-voyageurs.com. T. Coiffier