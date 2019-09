Une amende de 68 euros pour avoir uriné contre un arbre

Le 6 septembre 2019, François et Cécile Laffineur partaient vers la Normandie, lorsqu'ils ont été victimes d'une verbalisation inattendue. À cause de ses problèmes de prostate, le mari a eu l'idée de faire pipi contre un arbre après plusieurs kilomètres de trajet. Mais son envie pressante lui a coûté 68 euros d'amende. En effet, l'octogénaire s'est fait verbaliser par un policier pour "déversement d'un liquide insalubre hors des emplacements autorisés". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.