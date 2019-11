Une année avec Vaimalama Chaves, Miss France 2019

À 24 ans, Vaimalama Chaves a vu son destin basculer. Le 15 décembre 2018, elle a été sacrée Miss France 2019, en représentant Tahiti. Son année a été remplie de voyages, d'inaugurations, d'avant-premières et de séances de dédicaces. La Miss France a également profité de sa notoriété pour défendre une cause, celle des enfants harcelés à l'école. Son règne s'achève, mais la musicienne en elle a déjà préparé sa reconversion. En effet, Vaimalama se lance désormais dans la chanson. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.