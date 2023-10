"Une année difficile" : la fin du mois ou la fin du monde ?

Deux hommes surendettés s'incrustent dans une réunion de militants écologistes, uniquement pour profiter du buffet. Fidèles à leur style, Éric Toledano et Olivier Nakache, signent une comédie sociale. Ils ont été inspirés par cette actualité : le blocage de centres commerciaux par des militants d'"Extinction Rebellion". "Les premières vidéos qu'on a regardées, où il y avait ces jeunes qui bloquaient des gens qui voulaient entrer au Black friday, ça faisait comme une forme de photographie de notre époque, avec deux visions de l'existence totalement différentes. On s'est dit, avant que ça devienne trop violent, est-ce qu'il ne faut pas essayer de dédramatiser, d'en faire une comédie, de rire", expliquent les réalisateurs. Le film reconstitue des actions bien réelles d'"Extinction Rebellion" : le blocage de la place du Châtelet en 2019, ou encore les marches du Trocadéro recouvertes de faux-sang. Les acteurs ont joué ces scènes avec des militants du mouvement, engagés comme figurants. "Une année difficile" est le huitième long-métrage du tandem. Leur film rassemble en général entre un et trois millions de spectateurs. TF1 | Reportage S. De Vaissière, J. Robichon