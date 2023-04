Une année record pour les PV

Cela vous est sûrement arrivé : oublier le clignotant, passer au feu orange voire rouge ou être scotché au téléphone au volant. Ces infractions, la Côte-d'Or en est championne avec la plus forte progression de PV distribuée. Plus 30,5% entre 2020 et 2021, sans compter les excès de vitesse. Ailleurs, la majorité des départements ont constaté, eux aussi, une augmentation. Cela s’explique par le contexte sociale et sanitaire. François Tarrain rapporte que 2021 est l’année de reprise de déplacement pour les Français après une année 2020 confinée. En Côte d'Or, voici l’un des dispositifs qui verbalisent le plus : ne pas griller un feu rouge, car souvent il y a un petit radar juste au-dessus du feu. Ils sont difficilement visibles, mais eux ne ratent rien de vos infractions. Des radars comme celui-ci sont installés à plusieurs croisements de l’agglomération. À Dijon, il y a aussi beaucoup d’amendes de stationnement avec plus 17% entre 2019 et 2021. Dans les milieux résidentiels, plusieurs milliers de places gratuites sont devenues payantes. TF1 | Reportage I. Blonz, F. De Juvigny, G. Martin