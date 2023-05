Une appli pour signaler les fraudes en quelques clics

Problème de livraison de colis, de travaux mal faits… cette application vous propose de signaler un problème parmi 17 catégories différentes. Il y a même l’intoxication alimentaire. Réussir à se faire entendre, c’est souvent le souhait de beaucoup d’entre nous face à des arnaques sur Internet par exemple. Cette application gratuite annoncée aujourd’hui par la DGCCRF (la répression des fraudes), c’est la version mobile d’un site Internet créé il y a trois ans. Et parmi les signalements les plus fréquents, le démarchage abusif. Depuis la création de ce service appelé SignalConso, 500 000 signalements ont été réalisés. Presque la moitié concerne un achat ou un service sur Internet : problématiques de remboursement ou de service après-vente ou de livraison de commande, signalements relatifs aux voyages ou aux divertissements, etc... Quelle efficacité ? Difficile à savoir précisément, mais la répression des fraudes assure que ces signalements ont permis à des clients d’être remboursés plus rapidement. Certaines entreprises ont écopé d’amendes allant jusqu’à 50 000 euros. TF1 | Reportage P. Gallacio, P. Bouffard, M. Alibert