Une association collectionne les matériels de pompiers

Instituteur passionné de mécanique, ancien mécanicien de l'armée ou encore jeune apprenti pompier font partie des collectionneurs d'Epinal (Vosges). Leur repère, appelé "la caserne d'Ali Baba", fait 2 000 mètres carrés où plus de 80 véhicules sont entreposés. Les bénévoles parcourent la région du Grand Est pour dénicher les pièces rares. Leur satisfaction, c'est de pouvoir enfin rouler dans ces véhicules d'autrefois après des heures de travail.