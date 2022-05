Une avant-saison au paradis sur l'Île d'Oléron

Ils sont arrivés il y a deux semaines dans leur maison secondaire. À chaque printemps, Guy et Monique retrouvent l'Île d'Oléron et leurs bonnes habitudes. Les matinées semblent douces ici, au mois de mai. Sur la place, l'étal de Christophe a pris ses couleurs printanières. Une queue se forme, mais les foules de vacanciers n'arriveront que dans quelques semaines. Christophe Pacull est tout à ses clients de l'île et à quelques retraités de passage. Ses clients apprécient comme lui, cette période qui précède la saison estivale. "Il y a un petit peu de monde, mais pas trop. C'est très bien", dit un passant. Sur la plage de la Cotinière, Marine profite aussi du calme avant la tempête. Originaire d'Auvergne, elle a été embauchée comme saisonnière jusqu'à la fin de l'été. Les restaurateurs du port sont prêts. Jean-Michel Sosson a renforcé ses équipes pour accueillir les prochaines vagues de vacanciers. Les vacances de Pâques ont déjà attiré du monde. C'est donc la dernière accalmie avant une saison estivale qui s'annonce belle et intense. TF1 | Reportage M. Giraud, H. Laurenceau