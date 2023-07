Une balade dans la Cité de Pierres

Notre visite commence en douceur. Nous embarquons dans le petit train de la Cité de Pierres. Il ne suffit que de quelques minutes pour pénétrer dans un autre monde. Autour de nous, des rochers vertigineux de toutes les formes. Pour cette famille normande, le dépaysement est total. "Je trouve ça super joli", "c'est une région où je venais quand j'étais petit avec mes parents", lancent-ils. Premier arrêt sur le parcours, la porte de Mycènes. C'est le moment pour cette famille venue de Lyon de prendre quelques photos souvenirs. Cécile et Daniel ont fait le voyage depuis le Canada pour explorer ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. A chacun son interprétation, ici, certains aperçoivent des crocodiles ou des escargots. Une chose est sûre, la randonnée ouvre l'appétit. Louise et Juliette n'ont pas arrêté, il est temps pour les parents de faire une pause. La suite du programme est plus sportive. Nous rencontrons des vacanciers belges visiblement très motivés. Ils admirent le vide et des paysages façonnés par la nature depuis des millions d'années. TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Pocry