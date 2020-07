Une balade sur le sentier des douaniers, en Corse

En Corse, le sentier des douaniers fait le lien entre l'archipel des îles Sanguinaires et les plages naturelles du Capo di Feno. Cet itinéraire simple, connu des Ajacciens, devient une randonnée étonnante pour les vacanciers. Durant l'été, des agents font découvrir le grand site aux visiteurs. Une bonne destination de vacances qui permet à la fois de rêver et de s'évader.