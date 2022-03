Une battue avec les archers dans les Landes

Ils font du silence et de la discrétion leurs principales armes de chasse. Les chasseurs à l'arc sont de plus en plus nombreux dans les campagnes françaises, comme ici dans les Landes pendant une battue. Et beaucoup avouent préférer l'arc au fusil : "Tu es obligé d'avoir un peu plus d'attention". L'atmosphère est presque feutrée. Et quel que soit l'arc, on ne s'accorde que des tirs à quinze ou vingt mètres. Beaucoup mois qu'avec un fusil. Arc à poulie ou arc traditionnel, chacun choisit ce qui le convient le mieux. La chasse à l'arc nécessite une formation et attire de plus en plus de jeunes et de femmes. Par ailleurs, elle est peut-être mieux acceptée que la chasse au fusil. Selon la responsable de l'association communale de chasse de Pissos, "Les gens ont moins peur de l'arc que la chasse à tir". De plus, "L'arc permet aux propriétaires d'être tranquilles". L'avantage de l'arc aussi, c'est qu'elle permet les opérations dans des zones péri-urbaines grâce à sa très courte portée. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau