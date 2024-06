Une battue pour retrouver... une météorite !

Devant leurs pieds, sur cette parcelle, se cache peut-être la perle rare. "On essaie à plusieurs de parcourir le mieux possible les parcelles pour mettre toutes les chances de notre côté", dit Benoît Mellier, responsable des collections scientifiques de la Terre du Muséum d'Angers. Mais elle peut tout aussi bien se trouver sur ces 50 hectares. "Le fait d'aller chercher un objet extraterrestre, je trouve ça vraiment superbe. C'est un rêve de gosse", affirme un scientifique. Cette météorite a été repérée il y a une semaine par les caméras de Vigie-ciel. On la voit ici, sur ces images nocturnes, survoler la Touraine et l'Anjou. Alors ces 25 scientifiques se sont donné rendez-vous pour une battue dans l'espoir de retrouver cette roche extraterrestre, un petit caillou noir. Les recherches ne sont jamais faciles. La dernière météorite retrouvée dans l'Hexagone, c'était en 2023, en Normandie. En Anjou, les scientifiques ont arrêté leur battue et certains habitants, eux, poursuivent les recherches. TF1 | Reportage S. Guerche, M. Modicom