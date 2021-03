Une boîte à livres destinée aux enfants : la bonne idée d'une assistance maternelle de Mayenne

Sophie Leblanc a construit une boîte aux lettres au pied de sa maison. Cette assistante maternelle a voulu rendre service aux enfants de son village mayennais de 1 000 habitants. Des livres de particuliers comme des livres de sa maison, ici, ils ont plusieurs vies. En principe : c'est un échange de livres entre les enfants. "Je ne les lis plus et cela sert aux autres enfants", explique un des petits lecteurs. Céline et Simon, pour leur part, viennent du village d'à côté et sont à la recherche de bandes dessinées. Mais ils ont déniché un roman fantastique de 350 pages. Si Sophie s'est lancée dans cette aventure, c'est qu'elle possède de nombreux livres pour enfants. Elle les partage avec les autres et continue d'investir auprès des libraires du coin pour étoffer sa collection. Et à quelques kilomètres plus loin, à Château-Gontier, la libraire Fanny Dion-Delacour a déjà fait un don de livres pour la boîte de Sophie. Depuis la création de celle-ci en septembre, l'assistante maternelle a déjà reçu une centaine de dons. Aujourd'hui, elle fait appel aux maisons d'édition pour l'aider à développer son joli projet.