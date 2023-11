Deux astronautes de l'ISS perdent une boîte à outils dans l'espace !

C'est une maladresse à 100 000 euros. En plein bricolage à l'extérieur de la Station spatiale internationale, deux astronautes réalisent une opération de maintenance des plus habituelles. Mais un moment d'inattention, et l'une d'elles laisse échapper sa boîte à outils dernier cri. Le sac se fait la malle dans l'espace. En orbite autour de la terre, la boîte fugueuse ne présenterait heureusement aucun danger. "Cette boîte à outils ne présente aucun risque aujourd'hui pour les humains, que ce soit des humains dans l'espace. Et lorsqu'elle va rentrer dans l'atmosphère, elle va brûler. Donc, il n'y aura rien qui va arriver au sol", affirme Pierre Omaly, expert débris spatiaux au CNES. Ce n'est pas la première fois que des astronautes maladroits égarent un objet dans l'espace. En 2008, une autre boîte à outils échappe à la vigilance d'une équipe. Plus étonnant, deux ans plus tôt, c'est une spatule qui s'est offert un voyage interplanétaire. TF1 | Reportage L. Merlier, S. Cherifi