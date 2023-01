Une bonne affaire dans le colis surprise ?

Pour deviner ce qu’il va acheter, Christopher doit palper la marchandise. Acheter à l’aveugle, une pratique originale qu’une autre cliente essaie pour la première fois. Ces pochettes surprise se vendent au poids : dix kilos minimum pour 108 euros. Ces paquets encore emballés proviennent de plateformes logistiques qui s’en débarrassent à petits prix. Incinérés jusque-là, ils font aujourd’hui les affaires de William Mourrière, fondateur de Flamingo Box, et de ses clients. C’est la sixième fois qu’Alexa Leroy s’y essaie, et le déballage est toujours étonnant. La bonne pioche du jour : une figurine de collection. "Je vois que cela vaut 28 euros sur Internet, donc moi, je vais le mettre à 20 euros", confie-t-elle. En quelques clics, elle publie une annonce sur un site de seconde main. En moins d’un an, elle a fait 1 300 euros de bénéfice. Une pratique amenée à se développer, car depuis un an, une loi interdit la destruction des produits non alimentaires. Mais selon Elisabeth Cony, économiste, il faudra au moins dix ans avant que cette loi ne soit totalement respectée. TF1 | Reportage O. Lévesque, J. Chibilleau, J.Y. Chamblay