Une bonne glace, tout un art !

Nous mangeons six litres de glaces par personne et par an. Mais attention ! Tous ne se valent pas. Nos artisans glaciers font des merveilles, du verger à la sorbetière. C'est une vitrine glacée et colorée devant laquelle les gourmands ne peuvent que succomber. Ces glaces et ces sorbets sont fabriqués par David Watté. Une reconversion professionnelle réussie. Il y a dix ans, il a quitté son poste de Responsable des achats pour devenir glacier. A 40 ans, il a alors décidé de passer un CAP Glacier et s'est lancé dans le métier. L'une de ses spécialités, la glace à la fleur d'oranger. La reconnaissance de son savoir-faire, c'est la file d'attente dans son magasin. C'est le début de la saison des pêches, David se fournit chez un producteur à quelques kilomètres de chez lui. Des fruits fraîchement cueillis et transformés en sorbet le jour même. Les gourmands ne s'y trompent pas, ce sont des clients fidèles du glacier. A Châteauneuf, sa boutique est devenue un lieu de rendez-vous où l'on vient en famille savourer ce petit plaisir de l'été. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard