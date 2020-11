Une boulangerie de Saint-Georges-le-Gaultier reprise grâce à SOS Villages

La boulangerie de Saint-Georges-le-Gaultier (Sarthe) est ouverte depuis à peine un mois. Et elle ne désemplit pas. Christophe et Delphine Drapier cherchaient à reprendre un commerce sur le site de SOS Villages. Ils ont repéré l'annonce proposée par la mairie, pourtant à 300 km de leur lieu de résidence. Pains, épicerie, journaux... tout est en place trois mois plus tard. Ils donnent même un coup de pouce, le temps du confinement, à un restaurateur voisin. De quoi être vite adopté par les habitants. D'ailleurs, tout le monde s'accorde sur la qualité de leur pain. Une belle récompense pour Christophe. Pour ce village de 550 habitants, le départ du précédent boulanger était un coup dur. La location-gérance du commerce rapporte, en effet, 900 euros tous les mois au budget communal. Pour faire tourner un peu plus leur magasin, le couple envisage de proposer un soir par semaine des pizzas à emporter.