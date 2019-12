Une boulangerie trop bruyante menacée de fermeture

Cela fait 56 ans que la boulangerie d'Eric Gallien, à Langres, en Haute-Marne, tourne à plein régime pour fournir la ville en pain. Mais il y a quelques années, l'établissement a fait l'objet d'une plainte pour nuisance sonore. Après des années de discussions à l'amiable infructueuses avec le plaignant, la justice a tranché. Elle réclame des travaux évalués à 125 000 euros. A quatre ans de la retraite, Eric préfère fermer. Une décision qui met en péril deux boulangeries et quinze employés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.