Une boule de feu géante pour fêter la Saint-Jean en Moselle

Pour ce retour des feux, ils sont des milliers à être perchés sur les hauteurs de Sierck-les-Bains, pour s'émerveiller de l'embrasement de la roue de la Saint-Jean. Au deuxième coup de canon, c'est le moment tant attendu. La roue est propulsée vers la vallée de Moselle. "Ça pique les yeux, mais c'est sympa" ; "Impressionnant et beaucoup de chaleur", lancent certains. Et comme le veut la coutume, c'est à la force des bras qu'il faut remonter la roue encore brûlante. Une tradition perpétuée depuis la nuit des temps, au moment du solstice d'été. "C'est un bon présage. L'idée, c'était que si la roue parvenait jusqu'à la Moselle autrefois, c'était annonciateur de bonne récolte", explique un spectateur. Ce feu, symbole de prospérité, est aussi devenu un moment de fête incontournable, lorsque les jours sont les plus longs. "Depuis toute petite, j'ai toujours connu des fêtes de la Saint-Jean. Ça réunit les gens" ; "J'y reviens tous les ans car il y a de l'ambiance", confient des spectateurs. Mais ces premières nuits d'été sont bien souvent trop courtes pour fêter comme il se doit la Saint-Jean. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Eckerly, V. Ruckly